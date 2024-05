1 Abgestimmt wird bei den Wahlen auf Papier – ausgezählt und veröffentlicht ebenfalls. Foto: Archiv/Bischof

Rund 130 Gemeinden in Baden-Württemberg haben die Ergebnisse der letzten Kommunalwahl aus dem Internet entfernt – aus teils kuriosen Gründen. Für die Wähler in diesen Gemeinden ist das eine Einschränkung auch bei der anstehenden Wahl.











Wie ging eigentlich die letzte Gemeinderatswahl in Osterburken aus? Ohne sehr gut gepflegtes Privatarchiv kann das keiner mehr so richtig nachvollziehen, und es fehlen womöglich wichtige Informationen für die Entscheidung bei der nächsten Kommunalwahl am 9. Juni. Die Namen der Gewählten sind auf der Webseite der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis zwar zu finden. Wer am 26. Mai 2019 wie viele Stimmen bekommen hat, steht in Osterburken aber nirgends – nicht auf der Website, nicht im Schaukasten am Rathaus. Selbst aus dem digitalen Amtsblatt-Archiv ist das Ergebnis gelöscht worden.