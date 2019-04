Kommunalwahl 2019 in Stuttgart

1 Kandidaten aus acht unterschiedlichen Listen (Stadtisten, SPD, CDU, Die Partei, SöS, Die Linke, FDP und Grüne) haben auf dem Marienplatz mit einander diskutiert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Stuttgarter Verein Unsere Zukunft hat für die Kommunalwahl 2019 einen digitalen Wahlhelfer entwickelt. Zusätzlich bietet der Verein für Bürgerinnen und Bürger 30 Veranstaltungen an 30 Tagen an, um mit den Stuttgarter Kandidaten in Kontakt zu kommen.

Stuttgart - Acht Kandidaten sind zu dem Spiel Glücksrad auf dem Marienplatz angetreten. Allerdings konnten die keine Buchstaben kaufen, um am Ende ein paar mehr oder weniger nützliche Gebrauchsgegenstände aus einem größeren Sortiment auswählen zu können. Der Gewinn? Vielleicht ein Platz im Stuttgarter Gemeinderat.

Das Glücksrad gibt das Thema vor

Der Stuttgarter Verein Unsere Zukunft um Steffen Schuldis hat das Konzept entwickelt. 30 Veranstaltungen an 30 Tagen bietet er mit seinem Team in den kommenden Wochen an, um die Stuttgarter optimal auf die Kommunalwahl 2019 vorzubereiten. Der Auftakt war das Glücksrad-Spiel, bei dem acht Stuttgarter Kandidaten jeweils in einer Kategorie gegeneinander antraten.

Alexander Kotz (CDU), Christoph Ozasek (Die Linke), Luigi Pantisano (SÖS), Matthias Oechsner (FDP), Michael Jantzer (SPD), Christine Lehmann (Die Grüne), Julian Knoth (Die Stadtisten) sowie Dennis Elsner (Die Partei) durften am Samstagnachmittag am Glücksrad drehen und zu einem von 13 Themen wie Wohnen, Verkehr oder Schulen ein zweiminütiges Statement abgeben. Per Loszettel wurde dann von den übrigen sieben Politikern ein Kandidat für die Gegenrede ausgewählt.

930 Kandidaten auf 20 Listen

Beim Thema Wohnen blieb das Glücksrad für Luigi Pantisano (SÖS) stehen. Sein Statement: Er setzt auf eine starke Nachverdichtung in der Innenstadt, auf gar keinen Fall will er, dass Wiesen, Weiden und Ackerböden zu Bauland werden. Sein Gegenkandidat, Michael Oechsner (FDP), hatte tatsächlich eine komplett konträre Ansicht: „Wir brauchen mehr Mut für neue Lösungen.“ Bisher gelte in Stuttgart: „Quadratisch, praktisch gut und bloß nicht höher als der Tagblattturm.“ Allein dichter bauen löse aber die Wohnungsnot nicht, es brauche auch neu ausgewiesene Flächen.

930 Kandidaten auf 20 Listen stehen bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, auf den Wahlzetteln. Wer sind die Kandidaten? Wofür stehen sie? Bei so viel Auswahl verlieren viele Wählerinnen und Wähler auch mal den Überblick, viele schreckt das tatsächlich auch ab. Der Verein Unsere Zukunft will vor allem die jüngeren Wähler mobilisieren. Deshalb gibt es die Hilfe bei der Wahl nicht nur offline, sondern auch online.

Projekt aus Überzeugung zur Demokratie

Innerhalb von zwei Monaten hat Schuldis mit seinem ehrenamtlich engagierten Team zusätzlich eine die Website „Komunat“ entwickelt. „Unser Ziel ist es, junge Menschen für Politik zu begeistern“, sagte der Vereinsvorsitzende Steffen Schuldis. Den Verein hat Schuldis bereits vor einigen Jahren gegründet. Zeitlich ist das für ihn oft quasi noch einmal eine Vollzeitstelle. Aber die Motivation ist für ihn simpel: „Wir sind überzeugte Demokraten. Wir lieben Demokratie“, sagt Schuldis dazu schlicht bei der Vorstellung des Programms im Hospitalhof.

Der 32-jährige Schuldis arbeitet bei Daimler und hat bereits parteilos für den Bundestag kandidiert. Gemeinsam mit Tomma Profke, 35, organisiert er seit längerem politische Veranstaltungen in Stuttgart, um die Demokratie zu fördern wie zum Beispiel die Veranstaltung wie die öffentliche Diskussionsrunde „Speakers Corner“ auf dem Marienplatz. „Wir wollen junge Leute für Politik begeistern“, sagt Schuldis.

Unterstützung bekommt der Verein bei dem Komunat-Projekt von der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) und dem Hospitalhof. „Uns erschien das Projekt recht spannend, das Experiment gehen wir mit – weil Demokratiebildung für uns auch wichtig ist“, sagte auch Vatan Ukaj, zuständig für die Erstwählerkampagne bei der LpB.

App als Wahlhilfe

Wie funktioniert nun diese digitale Wahlhilfe? Der Nutzer muss zunächst auf der Website dutzende Fragen zu politischen Werten und Traditionen beantworten: Ist Rechtsstaatlichkeit wichtiger oder Toleranz? Ist es wichtiger, eine klimaneutrale Stadt zu gestalten oder Schulen zu sanieren? Im Anschluss erstellt die App dann ein Ranking und gleich die Interessen des Ausfüllers mit denen der Kandidaten ab. Am Ende schlägt das Programm dem Nutzer die 20 passendsten Kandidaten vor, die er sich dann als PDF herunterladen kann.

Steffen Schuldis und Tomma Profke sind aber überzeugt, dass die Kombination aus Online- und Offline-Information am besten ist. Wenn man seine persönliche Liste erstellt habe, könne man auch gezielt nach Veranstaltungen mit den Kandidaten suchen, sagt Schuldis. „Dort kam man sie dann direkt auf ihre Thesen ansprechen.“

Das ist gerade bei noch recht unbekannten Kandidaten eine gute Möglichkeit. Julian Knoth, die Stadtisten, kennen viele vielleicht eher von seiner Band „Die Nerven“, aber wohl kaum als Kandidat für den Gemeinderat. Beim Glücksrad-Spiel auf dem Marienplatz konnten die Besucher zum Beispiel dann erfahren, dass Knoth am liebsten den Cannstatter Wasen abschaffen und auf der Fläche Sozialwohnungen bauen möchte.