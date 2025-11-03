Kommunaltagung in Mannheim: Dobrindt will Kommunen stärken – „Aushängeschild“ des Staates

Katastrophen wie Stromausfälle, Probleme auf dem Wohnungsmarkt oder im Gesundheitswesen: Vor Ort wird deutlich, wo es hakt. Der Bundesinnenminister will gegensteuern.
Die Kommunen in Deutschland benötigen nach Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt Geld und Freiheiten, um Probleme lösen zu können. „Wir brauchen Kommunen, die handlungsfähig sind, weil sie das sichtbarste Zeichen eines funktionierenden Staates oder auch von Dysfunktionalität sind“, sagte der CSU-Politiker am Rande einer Kommunaltagung in Mannheim. Sie seien die Stelle, wo ein Staat am nächsten für Bürger erlebbar werde, „also auch das Aushängeschild eines Gemeinwesens.“ Dieses Aushängeschild müsse gestärkt werden.