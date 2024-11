Kommunalpolitik in Leinfelden-Echterdingen: Sein Wort hat seit einem halben Jahrhundert Gewicht

1 Als einer der Wortführer gegen die Messeansiedlung auf den Fildern wurde Erich Klauser über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Foto: /Natalie Kanter

Erich Klauser wollte wissen, wie man Entscheidungen trifft. Vor fünf Jahrzehnten hat er sich deshalb entschieden, Stadtrat in Leinfelden-Echterdingen zu werden. Was treibt den SPD-Fraktionschef bis heute an?











Bei Erich Klauser dampft der Kaffee aus Micky-Maus- und Donald-Duck-Tassen. Aus dem Wohnzimmer geht der Blick in einen weitläufigen Garten. Dort wühlt er gerne in der Erde, das erde ihn, erzählt Klauser. Das sei gerade dann wichtig, wenn die Gemeinderatssitzung am Abend zuvor wieder unnötig lange gedauert hat. Seine Einstellung dazu: „Wenn alle schon alles gesagt haben, muss ich nicht auch noch etwas sagen.“ Wobei sein Wort Gewicht hat, wie ihm der Ex-Oberbürgermeister Roland Klenk bescheinigt hat. „Erich Klauser sagt, was er denkt, und er macht, was er sagt“, so hat Barbara Sinner-Bartels ihren Fraktionskollegen beschrieben.