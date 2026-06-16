Kommunalfinanzen: Land will neue Schulden für die Kommunen aufnehmen

Drohende Schwimmbadschließungen, marode Straßen - viele Kommunen stehen vor einer schwierigen finanziellen Lage. Das Land will nun Abhilfe schaffen.
Viele Städte und Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Nun hat die Landesregierung einen neuen Plan. Grün-Schwarz will auch Schulden aufnehmen können, um klammen Kommunen in konjunkturell schwierigen Zeiten zu helfen. Darauf hat sich die Koalition in Stuttgart in ihrem Haushaltsausschuss am Montagabend geeinigt. Doch was bringt das wirklich – und wird damit ein Versprechen der Landesregierung gebrochen?