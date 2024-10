Kommunaler Energiebericht: Herrenberg spart ordentlich Energie ein

1 Gerade an den Schulgebäuden – hier das Andreae-Gymnasium – sind Energieeinsparungen ein Thema. Foto: Archiv/Thomas Bischof

Bereits seit 1998 wird in Herrenberg ein Energiebericht für städtische Gebäude erstellt – inzwischen ist er ein wichtiges Instrument für die Priorisierung bei der Gebäudesanierung geworden.











Link kopiert



Im derzeit schwierigen Umfeld, in dem sich die Kommunen bewegen, sind gute Botschaften eher rar gesät. Eine davon hatte jüngst Thomas Maske, Leiter des Energiemanagement-Teams der Stadt Herrenberg, bei der Vorstellung des Energieberichts 2023 in der Sitzung des Technischen Ausschusses mit im Gepäck: Während des vergangenen Jahres konnte in den städtischen Gebäuden Wärme von über einer Gigawattstunde eingespart werden. Das entspricht einer jährlichen Ersparnis von rund 140 000 Euro oder 185 Tonnen CO2.