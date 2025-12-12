Die Backnanger Haushaltslage ist für 2026 angespannt. Dennoch verzichtet die Stadt auf Erhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer – möglich wird das durch Rücklagen aus früheren Jahren.
Der Oberbürgermeister von Backnang (Rems-Murr-Kreis), Maximilian Friedrich, hat den Haushaltsentwurf für 2026 in den Gemeinderat eingebracht. Gleich zu Beginn seiner Rede am Donnerstagabend machte er deutlich, dass es ihm nicht allein um Zahlen geht. Die Stimmung im Land sei vielerorts von Verunsicherung geprägt, sagte er, warnte aber davor, sich davon leiten zu lassen. „Pessimismus ist selten ein guter Ratgeber gewesen, Gestaltungswille hingegen schon“, betonte der Backnanger Rathauschef.