Die Kommunale Bühne Weinstadt will den Räuber Hotzenplotz als Familienmusical aufführen. Wer in die Rollen von Kasperl oder Seppel schlüpfen möchte, kann sich ab sofort bewerben.

Wer kennt ihn nicht aus Kindertagen, den Mann mit den sieben Messern, dem der Kasperl und der Seppel nachstellen, um die von ihm gestohlene Kaffeemühle der Großmutter zurückzuholen. Dieses Jahr soll der Räuber Hotzenplotz aus Otfried Preußlers gleichnamigen Kinderbuchklassiker sein Unwesen in Weinstadt treiben.

Was ist der Anlass?

Lesen Sie auch

Im Jahr 1975 wurde im Zuge einer Gemeindereform aus Beutelsbach, Endersbach, Großheppach, Schnait und Strümpfelbach Weinstadt, die Stadt, in der ihrem selbst gegebenen Slogan nach Kultur auf Natur trifft. So soll es auch zum diesjährigen Stadtjubiläum nicht an Kultur mangeln – und zwar für Groß und Klein. Dafür hat sich das städtische Kulturamt an die Kommunale Bühne gewandt. Bereits beim „Armer-Konrad“-Jubiläum 2014 wirkte der Theaterverein mit. Damals führte er zum 500-Jahrestag des Aufstands von Remstäler Bauern, die sich mit Handwerkern der württembergischen Landesstädte unter dem Namen „Arm Conrad“ als Synonym für den einfachen Mann aus dem Volk zusammengeschlossen und gegen Herzog Ulrich aufbegehrt hatten, das Broadway-Musical „Anatevka“ mit 200 Mitwirkenden in Weinstadt auf. Dieses Mal sollen etwas „kleinere Brötchen gebacken werden“, wie der Vereinsvorsitzende, Michael Davis das Vorhaben den „Räuber Hotzenplotz“ auf die Bühne zu bringen kommentiert.

Wie kam es zur Auswahl des Stücks?

Inspiriert dazu hat Davis die Staatsoper Stuttgart. Diese bot bereits 2023 zum 100. Geburtstag von Preußler den „Räuber Hotzenplotz“ dar. Im selben Jahr flimmerte die Geschichte des schon mehrfach verfilmten Klassikers auch über Kinoleinwände. Die Anfrage der Stadt Weinstadt lieferte Davis den Aufhänger seine Aufführungspläne jetzt in die Tat umzusetzen.

Was genau ist geplant?

Unter der Regie des Schauspiel-Profis Dirk Helbig will die Kommunale Bühne den „Räuber Hotzenplotz“ im Stiftskeller in Beutelsbach als Familienmusical nach der Version des Hamburger Bühnenverlags Weitendorf inszenieren. Für das letzte Wochenende im November sind von Freitag bis Sonntag mehrere Vorstellungen geplant. Dazu sucht das Ensemble noch junge Darsteller für die Rollen der Protagonisten Kasperl und Seppel.

Wer kann mitmachen?

Alle im Alter von zwölf bis 20 Jahren, die sich berufen fühlen, können sich um die beiden Hauptrollen bewerben, Mädchen ebenso wie Jungen. Schauspielerische Vorerfahrungen sind keine Voraussetzung. Die einzigen entscheidenden Kriterien sind Talent und Lust auf der Bühne zu stehen.

Gibt es ein Casting?

Zwar ist auch ein Castingtag in Planung. Aber wer Interesse hat mitzuwirken, kann sich schon jetzt bei Michael Davis melden, entweder per Mail an davis.klassajango@gmail.com oder telefonisch unter 0163 / 90 51 67 2.

Wann wird geprobt?

Die Proben für die rund einstündigen Vorstellungen im November starten bereits im April und finden voraussichtlich dienstags und donnerstags jeweils abends im Stiftshof in Beutelsbach statt. Auch Probenwochenenden sind möglich. Dabei gibt es laut Davis allerdings auch Spielräume für individuelle Absprachen. Zumal – abhängig von den Szenen, die einstudiert werden – nicht alle Darsteller immer auch an allen Probentagen präsent sein müssen.