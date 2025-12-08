Mit der Inszenierung von Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ unter seiner Regie hat Michael Davis sich als Vorsitzender der Kommunalen Bühne Weinstadt ein letztes Denkmal gesetzt.
Es ist ein Feuerwerk aus Musik, Lichtprojektionen und Schauspielkunst, das die Kommunale Bühne anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums von Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) im Stiftskeller mit ihrer Inszenierung von Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ im Beutelsbacher Stiftskeller hat steigen lassen. Dabei rutschte so manch einem jungen Zuschauer das Herz in die Hose, wenn Michael Davis mit grimmigem Blick als Hotzenplotz die Bühne betrat. So authentisch gab der Vorsitzende der Kommunalen Bühne den Wegelagerer, der erst der Großmutter alias Melanie Müller die Kaffeemühle stiehlt und dann auf die Finte von Kasperl und Seppel, gespielt von Mateo Maxa und Robin Polzin, hereinfällt, die auf eigene Faust den Verbrecher zur Strecke bringen wollen. Wobei ihm die übrigen Ensemblemitglieder in nichts nachstanden, insbesondere auch die beiden erst elf beziehungsweise 13 Jahre alten Jungen Mateo und Robin den erwachsenen Darstellern nicht.