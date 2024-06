1 Die Initiatoren der Aktion auf dem Stauffenbergplatz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Eine aufsehenerregende Aktion hat eine Gruppe junger Stuttgarter Unternehmer und Privatleute gestartet, um für Demokratie zu werben und vor Rechtsextremismus zu warnen.











„Möglichst viele Menschen zum Nachdenken bewegen“ will eine Gruppe engagierter Unternehmer und Privatleute aus Stuttgart mit einer am Freitag gestarteten Aktion auf dem Stauffenbergplatz am Alten Schloss. Dieser Plan dürfte aufgehen, denn der Gedankenanstoß ist massiv: Aus dem Bestand der Eisenbahnfreunde Ulm hat die Initiative um Michael Preuss, Carsten Gries. Daniel Samy El Menshawi und Marvin Endres, der sich auch Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand und die Influencerin Louisa Schneider angeschlossen haben, einen „original Deportationswagen“ der Reichsbahn ausgeliehen und nach Stuttgart geschafft. In der Nachbarschaft zum von Elmar Daucher geschaffenen Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus und der Stauffenberg-Erinnerungsstätte steht der Waggon bis einschließlich diesen Sonntag auf zwei Schienenstücken. In Großbuchstaben ist darauf geschrieben: „Nächster Stopp: Zusammenhalt.“