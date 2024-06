1 Die CDU bejubelt die Prognose für die Gemeinderatswahl. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Bei der Europawahl haben die Grünen auch in Stuttgart Federn lassen müssen. Die CDU übernimmt wieder Platz eins und meldet gleichzeitig einen Führungsanspruch im Gemeinderat an. Ein Kommentar von Jan Sellner.











Stuttgart hat gewählt, aber noch nicht gezählt. Jedenfalls nicht jene Stimmzettel, die Aufschluss über die Zusammensetzung des neuen 60-köpfigen Stuttgarter Gemeinderats geben. Die Auszählung wird – wie in allen Stadtkreisen des Landes – erst an diesem Montag erfolgen, um dann am Nachmittag ein Zwischenergebnis zu haben.