Kommt sie zu Glücksgefühle 2026?: Lukas Podolski umgarnt Helene Fischer für sein Festival

Lukas Podolski denkt wie immer groß: Der Fußball-Star möchte Helene Fischer für sein "Glücksgefühle"-Festival im kommenden Jahr gewinnen. Eine gemeinsame Vergangenheit könnte dabei helfen - und der perfekte Zeitpunkt wäre auch schon gefunden.
Der Traum ist konkret geworden. Lukas Podolski (40) will den größten deutschen Schlager-Star für sein Festival-Projekt begeistern. Helene Fischer (41) soll seinen Angaben zufolge 2026 auf dem Hockenheimring auftreten - vor 200.000 Menschen bei seinem "Glücksgefühle"-Festival.