Kommt Gem Archer mit auf Tour?: Oasis-Reunion: Spekulationen über Gitarristen und Vorbands

Es war die Nachricht des Sommers: Noel (57) und Liam Gallagher (51), die zerstrittenen Köpfe hinter der Band Oasis, haben verkündet, dass sie 2025 auf Reunion-Tour gehen. 14 Konzerte sind bisher bestätigt, weitere sollen folgen. Auf die Tournee werden die Brüder wohl auch von ihrem Gitarristen Gem Archer (57) begleitet, wie ein Insider der britischen Zeitung "Mirror" jetzt berichtet. Zuvor war bereits berichtet worden, dass auch Paul Benjamin Arthurs alias Bonehead (59), der ursprüngliche Gitarrist und Oasis-Mitgründer war und einst von Archer ersetzt wurde, dabei sein werde.

"Er kennt die Band in- und auswendig"

"Noch ist keines der Bandmitglieder zu 100 Prozent bestätigt, aber Gem und Bonehead sind sehr wahrscheinlich dabei. Der Schlüssel ist, Leute zu finden, mit denen die beiden Brüder gut auskommen und die sie respektieren, und idealerweise waren sie auch schon in der Band", heißt es von der Quelle.

Gem Archer, der Oasis 1999 beitrat und bis zur Trennung wegen der Streitigkeiten der Gallaghers 2009 dabei war, erfülle alle diese Kriterien und habe zudem an zahlreichen Oasis-Hits mitgewirkt. "Es wäre ein großer Schock, wenn er bei der UK-Tour nicht auf der Bühne stehen würde. Er kennt die Songs, er kennt die Band in- und auswendig und er war schon einmal mit den Gallaghers auf Tour, also weiß er, worauf er sich einlässt", so der Informant.

Archer begann seine musikalische Karriere in den frühen 1980er-Jahren mit Bands wie The Edge und The Contenders. Nach dem Ende von Oasis schloss er sich mit Liam Gallagher, Chris Sharrock (60) und Andy Bell (60) der ehemaligen Band Beady Eye an. Auch mit High Flying Birds, der Band von Noel Gallagher, stand er bereits auf der Bühne.

Wird Kasabian die Vorband?

Neben der endgültigen Besetzung, mit der die Gallagher-Brüder die Konzerte bestreiten werden, wird auch über die Vorband heiß diskutiert. Laut der Buchmacher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die britische Rockband Kasabian für Oasis eröffnen wird. Ein Sprecher des Buchmacher-Unternehmens William Hill erklärte "The Sun": "Kasabian hatten schon immer eine enge Beziehung zu Oasis, und bei einer Quote von 7/4 halten wir es für wahrscheinlich, dass die Band aus Leicester irgendwann während der Tournee als Support auftreten wird."

Kasabian, bestehend aus Sergio Pizzorno (43), Chris Edwards (43), Ian Matthews (53) und Tim Carter, wurden 1997 in Leicester gegründet. Ihre bekanntesten Songs sind "Fire" und "Club Foot". Kasabians ehemaliger Gitarrist Jay Mehler (52) stieg 2013 bei Liam Gallaghers Band Beady Eye ein.

Am 27. August teilten Noel und Liam Gallagher auf der Plattform X (ehemals Twitter) erstmals mit, dass sie 2025 wieder als Oasis auf Tour gehen werden. Die Band wurde 1991 als Rock-Gruppe der Gallagher-Brüder, Bonehead sowie Bassist Paul McGuigan (53) und Schlagzeuger Tony McCarroll (53) gegründet. Letzterer stieg aber bereits vier Jahre später aus, nachdem er von Noel Gallagher für sein Schlagzeugspiel kritisiert wurde. Seitdem lebt er ein eher zurückgezogenes Leben - dass er bei der Reunion-Tour dabei sein wird, ist also sehr unwahrscheinlich.