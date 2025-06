Zwei Musiklegenden, eine Stadt: Bruce Springsteen und Paul McCartney trafen sich am 6. Juni in Liverpool - und sorgten für pure Emotion bei Studenten und Fans.

Es ist ein Wiedersehen, das Musikfans zum Träumen bringt: Bruce Springsteen (75) und Paul McCartney (82) standen am Freitag gemeinsam vor dem Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) - und die Begeisterung war förmlich greifbar, wie die Aufnahmen zeigen, die etwa der britischen "Daily Mail" vorliegen.

Der amerikanische Rockstar befindet sich derzeit für zwei Konzerte seiner "Land Of Hope and Dreams"-Tour in Liverpool. Für "The Boss" ist das Auftreten in der Heimatstadt der Beatles die Erfüllung eines Lebenstraums, wie er immer wieder betont. Die Fab Four waren schließlich eine seiner größten musikalischen Inspirationen.

Lesen Sie auch

Emotionale Szenen vor dem LIPA

McCartney, der das Institut 1996 gemeinsam mit Mark Featherstone-Witty gründete, kehrte für den besonderen Besuch in seine Heimatstadt zurück. Eine große Menschenmenge aus Studenten versammelte sich vor dem Gebäude, alle in der Hoffnung auf ein Autogramm des Beatles und/oder des Bosses.

Während Springsteen jedoch diskret durch einen separaten Eingang das Gebäude betrat, zeigte sich McCartney bestens gelaunt bei der Begrüßung seiner Fans. Besonders bewegend: Ein sichtlich emotionaler Fan umarmte den Musiker herzlich - ein Moment, der die besondere Verbindung zwischen Künstler und Publikum verdeutlichte.

Aus Ruinen entstand ein Traum

Die Geschichte des LIPA ist eng mit McCartneys persönlicher Verbindung zu Liverpool verknüpft. 1992 besuchte er während der Vorbereitungen zu seinem "Liverpool Oratorio" seine ehemalige Schule, das Liverpool Institute for Boys, das seit 1985 geschlossen war. Der desolate Zustand des Gebäudes bewegte ihn so sehr, dass er versprach, es zu restaurieren.

Vier Jahre später wurde das LIPA auf demselben Gelände eröffnet - als florierende Ausbildungsstätte für angehende Künstler. McCartney ist bis heute als Schirmherr aktiv, besucht Abschlussfeiern und hält Meisterklassen ab.

Beatles-Tribut beim Konzert

Bereits bei seinem ersten Liverpool-Konzert am Mittwoch hatte Springsteen den Beatles gehuldigt: "Es ist großartig für uns, in Liverpool zu sein, wo für uns alles begann", erklärte der Musiker aus New Jersey. Als Teenager hatte er die Beatles in der "Ed Sullivan Show" erlebt - ein Moment, der sein Leben veränderte.

Den Abend krönte er mit einer mitreißenden Version von "Twist and Shout", jenem Song, den die Beatles 1963 zu ihrem Markenzeichen machten. Das Wiedersehen der beiden Legenden schürt nun Spekulationen über eine mögliche gemeinsame Performance bei Springsteens abschließendem Liverpool-Konzert an diesem Samstag.