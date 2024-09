Kommt ein Kaminofen-Verbot? (Was wirklich im Gesetz steht)

Was wirklich im Gesetz steht

1 Ein generelles Verbot kommt nicht. Foto: Jaromir Chalabala / shutterstock.com

Viele Menschen fragen sich aktuell, ob Holzöfen in Deutschland bald verboten werden. Grund ist der bevorstehende Ablauf einer gewissen Übergangsfrist. Wir klären auf, was wirklich dahintersteckt.











Link kopiert



Viele Menschen in Deutschland sind unsicher: Droht ein Verbot von Kamin- und Holzöfen? Gerade in Zeiten steigender Energiepreise und wachsender Umweltauflagen sorgen sich viele Ofenbesitzer über mögliche Einschränkungen. Der nachfolgende Ratgeber gibt eine umfassende Übersicht zu den geltenden Gesetzen, erläutert die wichtigsten Fristen und klärt, was auf Sie als Ofenbesitzer zukommt.