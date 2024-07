Kommt die Prinzessin zu den Finals?: Wimbledon: Pippa Middleton tritt erstmals seit Kates Krebsdiagnose auf

Pippa Middleton präsentierte sich am Freitag mutig und gesammelt beim altehrwürdigen Tennis-Turnier in Wimbledon. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Krebsdiagnose ihrer Schwester Prinzessin Kate.

Hoher Besuch beim Tennis-Turnier in Wimbledon am Freitag vor den Finaltagen: Pippa Middleton (40), die jüngere Schwester von Prinzessin Kate (42), zeigte sich in Begleitung ihres Mannes James Matthews (48) auf der Tribüne des altehrwürdigen Centre Courts. Das Besondere: Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Krebsdiagnose ihrer Schwester im März 2024. Das Ehepaar, das seit 2017 verheiratet ist, gilt - wie Prinzessin Kate - als großer Fan des Tennis-Sports und besucht immer wieder Turniere.

Pippa trug für ihren Wimbledon-Besuch einen eleganten, geblümten Jumpsuit von Designerin Claire Mischevani und legte damit einen betont sommerlichen, aber sehr geschmackvollen Auftritt hin. Ihren Look kombinierte sie mit einer gewebten Clutch, dezentem silbernen Schmuck und einer großen, braunen Sonnenbrille. Ihre Haare trug sie offen.

Lesen Sie auch

Kommt Prinzessin Kate zu den Finalspielen oder nicht?

Weiterhin ist unklar, ob Prinzessin Kate als Schirmherrin des All England Clubs ihrer Aufgabe nachkommen wird und am Wochenende den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern die entsprechenden Trophäen überreicht. Am Samstag, dem 13. Juli, finden in Wimbledon finden sowohl die Doppel-Finals der Herren sowie der Damen, als auch das Endspiel im Damen-Einzel statt. Am Sonntag, dem 14. Juli, folgen dann noch das Finale im Mixed-Doppel und der krönende Abschluss: das Herren-Finale zwischen Altstar Novak Djokovic (37) und Jungstar Carlos Alcaraz (21). Laut Medienspekulationen könnte Herzogin Brigitte (78) für Prinzessin Kate als royale Gratulantin einspringen.

Prinzessin Kate zog sich nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung nahezu vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Aktuell erhält sie eigenen Angaben zufolge weiterhin eine Chemotherapie. Nur für die Geburtstagsparade am 15. Juni für ihren Schwiegervater König Charles III. (75) machte Prinzessin Kate bislang eine Ausnahme und nahm mit ihrer Familie daran teil. Dennoch schürte sie die Zuversicht auf eine baldige Rückkehr trotz ihrer "fortlaufenden" Krebsbehandlung: "Ich hoffe, dass ich im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen kann, aber ich weiß auch, dass ich noch nicht über den Berg bin."

Kate und Pippa stammen aus einer tennisbegeisterten Familie: Auch ihre Eltern, Carole (69) und Michael Middleton (75), ließen sich in diesem Jahr seit Beginn des prestigeträchtigen Turniers am 1. Juli schon zweimal in Wimbledon blicken und nahmen ebenfalls in der Royal Box Platz. Ihr jüngerer Bruder James Middleton (37) blieb der Veranstaltung bislang jedoch fern.