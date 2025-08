Kommt diese Woche der Sommer zurück?

Nach einer eher durchwachsenen Wetterphase deuten die aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf eine Rückkehr sommerlicher Temperaturen hin – zumindest zeitweise und regional begrenzt. Während der Wochenstart noch von Wind, Regen und einzelnen Gewittern geprägt ist, könnte die zweite Wochenhälfte deutlich stabiler und wärmer ausfallen.

Wochenbeginn: Stürmisch und wechselhaft

Am Dienstag liegt Deutschland im Einflussbereich eines Sturmtiefs über der Norwegischen See. Dessen Kaltfront sorgt für schauerartigen Regen und örtlich kräftige Gewitter – vor allem im Norden, Westen und Südosten des Landes. Begleitet wird das Ganze von stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h, besonders an Nord- und Ostsee. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 26 Grad.

Ab Mittwoch: Wetterberuhigung und erste Sommertendenzen

Zur Wochenmitte beruhigt sich die Lage. Der Mittwoch bringt im Süden teils Sonne und trockene Verhältnisse, während im Norden und Nordosten noch einzelne Schauer auftreten können. Die Temperaturen steigen wieder leicht an – auf 19 bis 26 Grad, regional auch darüber. Der Wind lässt im Binnenland deutlich nach.

Donnerstag und Freitag: Der Sommer ist da

Am Donnerstag zeigt sich der Sommer dann vielerorts von seiner freundlichen Seite. Vor allem in der Südhälfte scheint verbreitet die Sonne, bei Tageshöchstwerten zwischen 25 und 30 Grad. Auch der Norden bleibt weitgehend trocken, ist aber etwas kühler.

Der Freitag wird voraussichtlich der wärmste Tag der Woche: In der Südhälfte sind verbreitet 30 bis 33 Grad möglich, im Norden 21 bis 27 Grad. Besonders südlich der Donau kann es dann schon wieder erste Wärmegewitter geben. Insgesamt dominiert aber noch das freundliche Sommerwetter.

Wochenende: Sommerlich – aber zunehmend gewittrig

Am Samstag und Sonntag bleibt es warm – mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad, im Süden sogar darüber. Allerdings nimmt die Neigung zu teils kräftigen Schauern und Gewittern wieder zu, besonders am Samstag im Süden und am Sonntag auch im übrigen Bundesgebiet. Stellenweise kann es Starkregen geben.

Laut 10-Tage-Trend des DWD bleibt es auch in der kommenden Woche sommerlich warm mit Tageswerten zwischen 25 und 30 Grad. Allerdings ist mit einer zunehmenden Wetterunbeständigkeit zu rechnen: Sonne und Hitze wechseln sich dann mit kräftigen Schauern und Gewittern ab.