Über den Erwartungen, aber hinter "Captain America". So schlug sich Marvels neues Superheldenteam "Thunderbolts*" am Startwochenende an den Kinokassen.

Gelingt Marvel mit "Thunderbolts*" der erhoffte Befreiungsschlag? Oder reiht sich das erste Leinwandabenteuer der Gruppe von MCU-Außenseitern in die Reihe von Flops ein, die bei der Etablierung neuer Figuren scheiterten? Nur das Retro-Crossover "Deadpool & Wolverine" war zuletzt ein richtiger Hit.

Die Antwort lautet - weder noch. "Thunderbolts*" spielte in den USA an seinem ersten Wochenende 76 Millionen US-Dollar ein. Solide Zahlen, mit denen der Film die Erwartungen von Branchenexperten übertraf. Die hatten mit 70 Mio. Dollar gerechnet.

Lesen Sie auch

Außerhalb Nordamerikas kam das Superheldenspektakel noch besser an. Hier stehen umgerechnet 86,1 Millionen Dollar zu Buche. Aus Deutschland trugen 240.000 Menschen mit einem Kinobesuch zu dem guten Ergebnis bei.

Schwächerer Start als ""Captain America: Brave New World"

Kein Flop also, aber auch kein Hit. "Thunderbolts*" gelang schließlich nicht der größte Start eines Marvel-Films im Jahr 2025. Den kann "Captain America: Brave New World" vorweisen. Der vierte Solofilm des schildtragenden Avengers war im Februar dieses Jahres mit 88,5 Millionen Dollar in den USA gestartet.

Anders als die "Thunderbolts" kann "Captain America: Brave New World" aber einen etablierten Helden vorweisen. Auch wenn Anthony Mackie (46) erstmals den Schild von Chris Evans (43) übernommen hat, der Captain America vorher in drei Soloabenteuern verkörpert hatte.

Im Gegensatz zu "Captain America: Brave New World" hat "Thunderbolts*" aber gute Bewertungen von Kritikern und Kinobesuchern vorzuweisen. Die darauf basierende Mundpropaganda könnte dafür sorgen, dass der Film mit unter anderem der neuen Black Widow Florence Pugh (29) und dem Winter Soldier Sebastian Stan (42) in den nächsten Wochen zulegen kann.

"Captain America" war hingegen nach seinem starken Start in Woche zwei deutlich abgestürzt. Trotzdem ist "Brave New World" in den USA hinter "Ein Minecraft Film" der zweiterfolgreichste Film des Jahres.