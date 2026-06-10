Besorgniserregende Hinweise für große Erdbebengefahr in Kalifornien

Forscher haben 1000 Jahre Erdbebengeschichte entlang der San-Andreas- und San-Jacinto-Verwerfungen in Südkalifornien nachmodelliert. Die Spannungen in der Erdkruste liegen heute höher als jemals zuvor im letzten Jahrtausend. Ein Verwerfungsknoten nahe Los Angeles könnte darüber entscheiden, wie groß das nächste Beben wird.
Erdbeben entstehen meist entlang von Bruchzonen in der Erdkruste, wo die großen tektonischen Erdplatten aneinander vorbeigleiten und sich verhaken. Dabei baut sich über lange Zeit Spannung auf, die sich plötzlich in Form eines Erdbebens entlädt.