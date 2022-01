Kommissar Zufall in Großsachsenheim

1 Die Beamten fanden jede Menge Marihuana im Zimmer des 21-Jährigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Zwei Polizisten sind wegen Ermittlungen in einem anderen Fall in einem Wohnhaus in Großsachsenheim. Im Flur bemerken sie starken Marihuana-Geruch, der sie zum Zimmer eines 21-Jährigen führt. Dort entdecken sie nicht nur Drogen.















Großsachsenheim - Kommissar Zufall hat am Freitagabend in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) zugeschlagen, als Polizeibeamte im Flur eines Wohnhauses in der Oberriexinger Straße starken Marihuana-Geruch bemerkten. Ihr „Riecher“ führte die Beamten zum Zimmer eines 21-Jährigen. Dort entdeckten die Polizisten neben jeder Menge Gras auch einen offenbar gefälschten Impfausweis.

Wie die Polizei meldet, betraten zwei Beamte gegen 18.30 Uhr das Wohnhaus, um in einem anderen Fall zu ermitteln. Im Flur roch es stark nach Marihuana. Die Polizisten konnten den Geruch direkt einem Zimmer zuordnen. Als sie an der Tür klopften, öffnete der 21-jährige Bewohner seine Zimmertür, versuchte diese jedoch sofort wieder zu schließen. Dies konnten die Polizisten jedoch verhindern. Nach kurzem Gerangel wurde der 21-Jährige im Hausflur fixiert und vorläufig festgenommen. Zwei weitere Polizeistreifen wurden ebenfalls zum Ort des Geschehens gerufen.

Die Beamten durchsuchten anschließend das Zimmer des Verdächtigen. Dabei kamen circa 50 zum Verkauf portionierte Tütchen mit Marihuana, Verkaufs- und Konsumartikel sowie weiteres Marihuana zum Vorschein. Diese Gegenstände und ein vermutlich gefälschter Impfausweis wurden beschlagnahmt. Der 21-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.