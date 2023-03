1 Eine Fahrzeugkontrolle in der Neckartalstraße endete mit der Festnahme des 35 Jahre alten Beifahrers. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei hat in Bad Cannstatt einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar mit Rauschgift handelt. In seiner Jacke hatte er Kokain, doch das war noch nicht alles.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Polizeibeamte haben am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in Bad Cannstatt einen 35 Jahre alten Mann festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, mit Rauschgift zu handeln. Die Beamten überprüften den mit drei Personen besetzten VW Golf gegen 23.30 Uhr in der Neckartalstraße. Bei der Durchsuchung des 35-jährigen Beifahrers entdeckten sie in seiner Jackentasche Kokain.

800 Gramm Marihuana in der Wohnung

In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten zudem rund 800 Gramm Marihuana sowie weitere Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel hindeuteten. Der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Der Tatverdächtige ist im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt worden.