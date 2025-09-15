Kommissar Rex-Star blickt zurück: Der Alltag ist einfach eine Sau: Tobias Moretti über Ehe und Familie

Zwischen Burgtheater, Bauernhof und Gewohnheit: Tobias Moretti blickt auf fast 30 Jahren Ehe mit seiner Julia zurück. Neben einem schweren Unfall war für den Schauspieler die größte Herausforderung der Alltag. Der ist "einfach eine Sau".

Tobias Moretti (66) blickt nach fast 30 Jahren auf seine Ehe mit Gattin Julia (54) zurück. "Das Wichtigste ist, dass man bei all den Rollen, die man im Laufe des Lebens bekommt, als Eltern, bei der Arbeit, im Zusammenleben, immer noch ein Liebespaar bleibt", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Die größte Herausforderung ist für den Schauspieler das gewöhnliche Leben: "Der Alltag ist einfach eine Sau, und man muss schauen, dass der nicht alles auffrisst".

"Familie ist nervig, mühsam" sagte der Tiroler, dessen Bruder Gregor Bloéb (57) ebenfalls Schauspieler ist. Er beschreibt Familie gegenüber der "Zeit" aber auch als "Erlösung".

Tobias Moretti heiratete 1997 die Musikerin Julia Wilhelm. Das Paar hat drei Kinder. 1998 kam Tochter Antonia zur Welt, zwei Jahre später Sohn Lenz Valentino. Beide sind als Schauspieler tätig. 2011 folgte Tochter Rosa Cäcilia.

"Zwei Lebensformen, die sich gegenseitig ausschließen"

Das Ehepaar Moretti bewirtschaftet seit langem einen 400 Jahre alten Bauernhof in der Nähe von Innsbruck. "Eigentlich sind das zwei Lebensformen, die sich gegenseitig ausschließen", sagte der "Kommissar Rex"-Star über seine Doppelrolle als Bauer und Darsteller. Denn: "Wenn du in der Nacht heimkommst vom Burgtheater oder von einer Probe, musst du am nächsten Morgen trotzdem ran". Diesen "Spagat" beschreibt Moretti als immer schwerer, je älter er wird.

So teilen sich die Morettis die Arbeit auf

Auf dem Bauernhof teilen sich die Eheleute laut Tobias Moretti die Aufgaben. "Sie kümmert sich um die Logistik und den Vertrieb, und sie ist ein Technikfreak, wenn es um Digitales, Elektronik und solche Dinge geht. Die Maschinen übernehme ich". Gegenseitig alles aufrechnen wollen sie aber nicht.

Bei der Kindererziehung war dies anders. "Gerade im frühen Alter und dann in der Schule, hat meine Frau den Hauptteil gemacht", gesteht Moretti. "Das wäre bei meinem Beruf gar nicht anders möglich gewesen", so der Schauspieler.

"Unfassbares Glück" bei Unfall

Vor drei Jahren kam auf Familie Moretti eine Herausforderung jenseits des Alltags zu. Julia Moretti hatte auf dem Hof einen Unfall mit einem Quad, stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. "Dass sie überlebt hat und nicht querschnittsgelähmt ist, ist ein doppeltes Wunder", sagte der Tiroler zur "Zeit".

Die Wirbelsäule seiner Frau sei "völlig zerstört" gewesen, aber ihnen haben "fantastische Ärzte" geholfen. "Meine Frau und wir alle haben unfassbares Glück gehabt", schloss Moretti.