Kommerzielle Drohnen: Schnieder kündigt Luftraum-Gesetz für Drohnen an

Ob dringliche Medikamente oder Organspenden, solche Sendungen müssen möglichst schnell ankommen. Also ab in die Drohne? Möglich ist das, doch Drohneneinsätze haben Hürden. Die sollen niedriger werden.
Düsseldorf - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) möchte den Einsatz kommerzieller Drohnen in Deutschland ankurbeln. Bei der Drohnenmesse Xponential in Düsseldorf kündigte er an, bald einen Gesetzentwurf für sogenannte U-Spaces vorzulegen. Auf dessen Basis sollen Lufträume festgelegt werden, in denen unbemannter und bemannter Luftverkehr gleichzeitig stattfindet - dort fliegen also Drohnen, Flugzeuge und Hubschrauber.