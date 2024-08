Kommentarfunktion deaktiviert: Jennifer Lange: So reagiert sie auf Shitstorm zu ihrem Hochzeitskleid

Jennifer Lange (30) und Darius Zander (40) haben am vergangenen Wochenende geheiratet. In ihrem Podcast "Pfeffer im Kühlschrank" gehen sie in der aktuellen Folge "Mr. & Mrs. Zander" darauf ein. "Wir haben vorgestern geheiratet, relativ kurzfristig. Ich habe meinen Namen abgegeben, unwiderruflich", erklärt die Influencerin mit einem Lachen und ergänzt: "Wir wollten gerne noch vor der Geburt heiraten. Ich bin aktuell hochschwanger, er könnte jeden Moment kommen gefühlt."

Ihr Partner schwärmt des Weiteren: "Es ist einfach ein toller Tag gewesen. Es ist ein bisschen surreal, alles, was in der letzten Zeit passiert ist. Ich finde den ganzen Sommer ziemlich crazy." Das Paar habe nur mit seinen Trauzeugen und einem "ganz kleinen Kreis" gefeiert. "Wir waren in einem schönen Restaurant, haben lecker gegessen und haben einen schönen Tag verbracht." Anschließend hätten sich die beiden in einer Hotelsuite in Köln eingebucht.

Lesen Sie auch

In einer kleinen Rede habe er seiner Frau eine Liebeserklärung gemacht und gesagt, dass er einfach froh sei, "dass ich dich gefunden habe", erzählt Darius Zander. "Jennifer, du bist meine Traumfrau und ich kann mit dir alles sein und das ist einfach toll." Die Hochzeit sei noch einmal "ein kleines Siegel für unsere Liebe" gewesen.

Die beiden gingen aber auch auf eine weniger schöne Tatsache rund um die Hochzeit ein. Das Paar habe unglaublich viele Nachrichten bekommen, "so viele liebe und schöne Nachrichten kriegt ja auch kein normaler Mensch zur Hochzeit", erklärt Darius Zander zunächst. "Aber wir hatten auch ein Thema, du hattest ein Kleid an, du warst für mich die wunderschönste und tollste Braut, und da gab es einfach Menschen, die unter ein Hochzeits-Reel schreiben: 'Wie grausam siehst du bitte aus, was ist das für ein schreckliches Kleid'." In besagtem Clip gibt Jennifer Lange Einblicke in die Trauung und kommentierte ihn mit "Mr. & Mrs. Zander".

Kommentarfunktion deaktiviert

Dies sei ein generelles gesellschaftliches Problem, man dürfe Sachen kritisieren, "aber ich verstehe nicht, wie man persönliche Geschmacksfragen bei einer Hochzeit derart benutzt, um seinen persönlichen Frust loszulassen", sagt ihr Ehemann im Podcast. "So hat es nichts mit Kritik zu tun. Das gehört sich einfach nicht, bei einem so schönen Moment, bei einer schwangeren, tollen, hübschen Braut, so was drunter zu schreiben." Seine Ehefrau pflichtet ihm bei: "Ich versetze mich gerne in die Personen hinein. Ich stelle mir jetzt mal vor, mir gefällt etwas nicht, ein Kleidungsstück zum Beispiel. Ich würde niemals auf die Idee kommen, das da drunter zu schreiben. Wie wichtig nehme ich mich denn in diesem Moment. Ich würde mich so schlecht und peinlich fühlen." Diese Menschen könnten einem nur leid tun.

"Klar lese ich solche Kommentare und Nachrichten, deswegen habe ich übrigens auch zum allerersten Mal, glaube ich, die Kommentarfunktion deaktiviert, weil sich das so hochgeschaukelt hat", erzählt die ehemalige "Bachelor"-Gewinnerin weiter. "Es ging irgendwann gar nicht mehr um das Kleid, sondern dass sich die Menschen gegenseitig fertig machen und beleidigen. Ich fand das wirklich ganz schlimm mit anzusehen. Ich konnte es nicht mehr ertragen und habe es für mich und meine Community gemacht."

Das Paar blickt nun positiv in die Zukunft und plant nach der Geburt seines Sohnes eine weitere Hochzeit. "Wir werden in zwei Jahren noch einmal eine große Hochzeit feiern. Das wird vielleicht auch irgendwo im Süden sein", verrät Darius Zander. "Wir wollen uns Zeit lassen mit der Planung und vielleicht auch über mehrere Tage feiern", ergänzt seine Frau.

Jennifer Lange ist seit August 2021 offiziell mit dem Musiker Darius "Dari" Zander zusammen. Zuvor war sie über ein Jahr mit Andrej Mangold (37) liiert, der ihr 2019 als "Bachelor" die letzte Rose in der gleichnamigen Kuppelshow überreicht hatte. Nach der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" trennte sich das TV-Paar 2020.