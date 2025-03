Selena Gomez spricht in einem neuen Podcast darüber, was die jahrelangen Diskussionen über ihr Gewicht mit ihr gemacht haben und wie sie versucht, sich davon fernzuhalten.

Selena Gomez (32) hat in einem neuen Podcast ihren Unmut darüber geäußert, dass ihr Gewicht oft Gesprächsthema ist und sie deswegen auf Social-Media-Apps auf ihrem Handy verzichtet.

Zusammen mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) war sie in einer Episode von "On Purpose with Jay Shetty" zu Gast und sprach darin offen über ihre Gedanken zu diesem Thema: Sie sei inzwischen "ein bisschen verbittert", wenn ihr Gewicht thematisiert werde, da sich hauptsächlich Frauen mit dieser Art von Kommentaren beschäftigen müssten. "Niemand kümmert sich bei Männern um diese Dinge", so Gomez.

Sie versucht keine Kommentare zu lesen

In der Podcast-Folge sprach die 32-Jährige das Thema Körperbild an und sagte: "Es ist nichts Neues, dass Frauen offensichtlich viel intensivere Gefühle aufgrund ihres Aussehens haben." Wenn sie sich auf eine Veranstaltung vorbereite, denke sie die meiste Zeit: "Ich hoffe, ich kann das Foto machen und mich hinsetzen." Sie versuche nicht, auf Kommentare im Internet zu achten. Aber manchmal falle sie dem zum Opfer, weil ihr so viele verschiedene Dinge vor die Augen kommen würden.

Aus diesem Grund habe sie auf ihrem Handy keine Social-Media-Apps installiert. "Ich bin ein Mensch und manchmal lese ich Dinge. Aber die meiste Zeit ignoriere ich alles. Ich habe im Moment nichts auf meinem Handy. Es gibt also Wege, das zu bekämpfen." Sie hasse die sozialen Medien nicht: "Es ist einfach tricky."

"Ich bin kein Model und werde es auch nie sein"

"Es ist die Figur, die beurteilt wird. Ich bin nicht weiß genug, ich bin nicht mexikanisch genug...", beklagt sie im Gespräch. "Mein Gewicht ist auch ein großes Thema. Jeder hat etwas dazu zu sagen und das macht mich wirklich traurig", so die Sängerin und Schauspielerin. "Ich denke einfach, dass es mich ein bisschen verbittert hat." Ihre Gewichtsschwankungen werden unter anderem von den Medikamenten, die sie gegen ihre chronische Autoimmunerkrankung Lupus nimmt, verursacht. "Ich möchte lieber gesund sein und auf mich aufpassen", erklärt sie. "Ich bin kein Model und werde es auch nie sein."