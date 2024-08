Kommentar zum Trinkwasser: Und in zehn Jahren die Wasserpreisbremse?

1 Trinkwasser wird in den kommenden Jahren deutlich teurer. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Trinkwasser wird durch den Klimawandel knapper – und teurer. Dadurch wächst auch das Bewusstsein wie wertvoll Wasser ist, kommentiert unsere Autorin.











Was nicht teuer ist, das schätzt man nicht – sagen Menschen, die die knapper werdende Ressource Trinkwasser liefern. Tatsächlich ist Trinkwasser zu günstig – jedenfalls zu günstig, als dass man wirklich sparsam damit umgehen müsste. Eine Badewanne zu füllen, kostet in Stuttgart im Schnitt 50 Cent. Eine Kugel Eis am Schlossplatz kostet viermal so viel.