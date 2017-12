Kommentar zum Stadtbahn-Tunnel Ludwigsburg Die Chemie stimmt einfach nicht

Von Rafael Binkowski 12. Dezember 2017 - 16:09 Uhr

Nach den Vorstellungen des Landrats sollen nicht nur Busse, sondern auch die Stadbahn durch den Tunnel am Ludwigsburger Bahnhof fahren. Foto: factum/Weise

Seilbahn, Tunnel, Eisenbahnnetz: Vorschläge für Verkehrslösungen in Ludwigsburg gibt es viele. Doch die wichtigsten politischen Akteure können nicht miteinander, so Rafael Binkowski in seinem Kommentar.

Ludwigsburg - Was ist nicht schon alles diskutiert worden, um das Herz des Landkreises rund um Ludwigsburg vom Verkehr zu entlasten. Seilbahn, Tunnel unter der B 27, Schnellbusse und Stadtbahnen bis hin zu einem Eisenbahnnetz über das halbe Bundesland hinweg. All diese Konzepte kranken an einem Punkt: Die beiden wichtigsten Akteure, der Landrat Rainer Haas und der Ludwigsburger OB Werner Spec, sind sich nicht grün. Der eine hängt immer noch der Idee einer Hochflur-Stadtbahn nach und ärgert sich über die Ludwigsburger Verzögerungstaktik, der andere möchte sich nicht von dem selbstbewussten Kreisfürsten drängen lassen.

An dieser Konstellation hat sich auch durch den „historischen“ Kompromiss vom April nichts geändert. - Die viel gerühmte Doppelstrategie bedeutet nämlich nichts anderes, als dass man einfach alle Wünsche aufgeschrieben hat: Busse, Stadtbahn, Zugverbindungen. Die Chance ist groß, dass am Ende nichts davon Realität wird, weil keiner der beiden Akteure dem anderen einen Erfolg gönnt. Stadt und Landkreis liefern sich einen absurden Wettbewerb, wer sein Projekt als erstes aufs Gleis bringt.

Der neueste Vorstoß des Landrats für einen Tunnel vom Arbeitsamt bis zum Schillerdurchlass hat kaum Chancen auf Realisierung. Offenbar möchte der Landrat mit einer kleinen Provokation der Debatte neuen Schwung verleihen – könnte damit allerdings Abwehrreaktionen auslösen.

Das wäre schade. Nur eine Stadtbahnlösung schafft wirklich Entlastung. Für Schnellbusse gibt es in der City keinen Platz und in Remseck keinen echten Willen. So lange die beiden politischen Alphatiere des Landkreises nicht an einem Strang ziehen, ist alles andere Makulatur.