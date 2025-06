1 Nur sie selbst wissen, ob die Bollenhutträgerinnen bei der nächsten Bundestagswahl lieber per Klick wählen würden. Foto: dpa

Wahlen per Mausklick am Computer wären bequemer als der Gang ins Wahllokal oder zum Briefkasten. Aber ein Fortschritt wären sie nicht, meint unsere Autorin Bärbel Krauß.











Der Wunsch, die Stimme bei Bundes- oder Landtagswahlen unterwegs per Handy oder zuhause mal schnell zwischendurch am Computer abgeben zu können, ist verständlich. Das ist schließlich fixer erledigt als ins Wahllokal zu marschieren, um dort ein Kreuz auf einen Papierstimmzettel zu malen. Aber so einfach ist die Sache nicht.