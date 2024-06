Kommentar zu Autokorsos: Autos braucht man doch nur für den Korso

1 Korso geht nur mit Auto. Um in die Stadt zu kommen, braucht man es nicht unbedingt. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Die Staus während der Fußball-EM schockieren niemand in Stuttgart, sie gehören zum Alltag dazu. Muss das so sein? Die EM ist ein Anlass, darüber nachzudenken.











Einmal noch muss Stuttgart es ertragen, dass für ein EM-Spiel im Stadion Straßen gesperrt werden und zwischen Talkessel und Cannstatt nichts mehr geht. Ein paar Autokorsos werden auch noch über den Cityring ziehen, vielleicht sogar ein schwarz-rot-goldener nach dem Finale am 14. Juli. Danach wird auf Stuttgarts Straßen wieder Normalität einkehren – eine Normalität, die sich vom EM-bedingten Stau gar nicht so arg unterscheidet. Hypothese: Die Bevölkerung erträgt auch deshalb die Verkehrsbehinderungen so stoisch, weil sie es gar nicht anders kennt.