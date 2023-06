Bürger sollten ihre vier Wände mit einem Kaminfeuer wärmen können.









Das Prasseln im Kamin verbreitet eine wohlige Atmosphäre. So mancher Eigenheimbesitzer hat seinen Traum vom romantischen Feuerschein mit einem Komfortkamin verwirklichen können – und das mit ruhigem Gewissen: Viele Jahre lang galt der Grundsatz: Holz wächst nach, also kann man es bedenkenlos verbrennen. Doch so einfach ist es nicht, auch nicht beim Musterknaben Pelletheizung. Feinstaub fällt auch bei dieser Heizform an. Bei der Filterung gibt es offenbar noch Luft nach oben. Trotz aller ökologischen Zweifel sollte dennoch Holz aus der Region im Kaminofen weiter eine kleine Nische bieten, um hohe Energiepreise einzudämmen.