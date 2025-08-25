Politiker beim Schäferlauf: Wahlkampf in Markgröningen – „Lammfleisch ist vegetarisch“

In Zeiten des Wahlkampfs versteigen sich Politiker jeder Couleur gerne zu den seltsamsten Aussagen. Hauptsache, es ist das, was potenzielle Wähler hören wollen.
Man kann doch immer wieder etwas lernen, wenn man einem Politiker zuhört. Das erfuhren auch die Besucher des Markgröninger Schäferlaufs, als sie am vergangenen Samstag der Rede des Grünen-Staatssekretärs Andre Baumann lauschten: „Essen Sie regelmäßig Lammfleisch, das ist vegetarisch!“, forderte er die Zuhörer auf. Diese überraschende Erkenntnis dürfte nicht nur in Schaf-, Hammel- und Lamm-Kreisen für einige Aufregung sorgen, sondern auch unter Vegetariern.