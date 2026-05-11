Kommentar: Über 41 000 Plätze fehlen – Die fatale Folge für Mütter

Mütter leisten 43 Prozent mehr unbezahlte Care-Arbeit. Fehlende Kita-Plätze verschärfen die Lage und führen Frauen oft in die Teilzeitfalle – mit Folgen bis ins Alter.
Blumen, selbst gebastelte Karten, Schokoherzen, Frühstück am Bett: Für viele Mütter nicht nur rund um Leonberg hat der Sonntag mit Geschenken und lieben Worten begonnen. Dass Mütter die Aufmerksamkeit und das Lob reichlich verdient haben, wird wohl niemand bestreiten. Der Muttertag bleibt trotzdem ein Ablenkungsmanöver. Denn wir bedanken uns zwar artig bei unseren Mamas – ändern ansonsten aber erstaunlich wenig an echter Ungerechtigkeit.