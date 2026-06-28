Kommentar: Höchste Zeit, genau hinzuschauen

In der Esslinger Spardebatte geht es zu Recht um Optimierung und Effizienz.
Die Uhr tickt: Nur wenige Wochen bleiben Gemeinderat und Verwaltung noch, wenn sie den Esslinger Nachtragshaushalt vor der Sommerpause in trockene Tücher bringen wollen. Die Beratungen laufen auf Hochtouren – 103 Sparvorschläge der Verwaltung gilt es zu prüfen. Dass mit CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP/Volt gleich fünf Fraktionen eine Erhöhung von Gewerbe- und Grundsteuer ablehnen, ist ein Zeichen an die Verwaltungsspitze.