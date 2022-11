1 Die Laufzeit der Deponie in Schwieberdingen ist begrenzt. Foto: Werner Kuhnle)

Erst hagelt es Kritik, dann legt der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier eine Vollbremsung bei der Suche nach einem Deponie-Standort hin. Die erregten Gemüter in Hemmingen und Großbottwar dürfte das nur zum Teil besänftigen. Denn eine Garantie, ob es die beiden Orte am Ende nicht trifft, will auch der Landrat nicht geben. Immerhin gewinnt er mit der Pause Zeit, um Dampf aus dem Kessel zu nehmen und notwendige Gespräche mit dem Verband Region Stuttgart zu führen. Das ist jetzt wichtig. Es ist nicht zu vermitteln, dass landwirtschaftlich hervorragende Flächen im eng besiedelten Raum zerstört werden, damit andere Landkreise der Region ihren Abfall weiter hier entsorgen.

Maximal dimensionierte Flächen schaffen kein Vertrauen

Auch wenn Allgaier die eigene Transparenz beschwört – es bleibt trotzdem ein schaler Beigeschmack. Warum hat er die politisch relevanten Fragen des Mülls mit dem Verband Region Stuttgart und den anderen Landkreisen nicht vorher geklärt und stattdessen zugelassen, dass die AVL mit maximal dimensionierten Flächen den Eindruck erweckt, sie wolle weiterhin den Müll anderer Landkreise auf dem Rücken der eigenen Bevölkerung annehmen? Das wirkt alles andere als vertrauensbildend.

Bürger haben den Landrat in den Vorstellungsrunden vermisst

Dass eine Kreistagsfraktion wichtige Zahlen öffentlich macht, zeigt, dass es in puncto Transparenz noch Luft nach oben gab. Tatsächlich haben viele Bürger den Landrat als Vorsitzenden des AVL-Aufsichtsrats bei den Vorstellungsrunden in Hemmingen und Großbottwar vermisst. Hat er den Tenor abwarten wollen? Immerhin, er hat das Gutachten den Bürgern nicht vorenthalten. Der erste Aufschlag für eine neue Deponie endet nun in einer Hängepartie mit ungewissem Ausgang. Man darf gespannt sein, was die Gespräche mit dem Verband Region Stuttgart bringen. Gut gemacht haben ihren Job die kritische Öffentlichkeit und die nachfragenden Kreisräte, die den Finger in die Wunde gelegt haben.