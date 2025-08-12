Kommendes Jahr: Angelina Jolie will L.A. verlassen und ihre Luxusvilla verkaufen

Angelina Jolie bereitet offenbar den Verkauf ihrer historischen Villa in Los Angeles vor. Sobald ihre Zwillinge volljährig sind, will sie die USA verlassen.
Angelina Jolie (50) soll derzeit konkrete Vorbereitungen treffen, um ihre Villa in Los Angeles zu verkaufen. Die Schauspielerin will laut "People" endlich das tun, was sie schon lange vorhat - den USA den Rücken kehren. Wie eine Quelle dem US-Magazin verriet, steht die Entscheidung der Oscarpreisträgerin fest: "Sie will das Haus zum Verkauf anbieten." Bereits jetzt lässt Jolie kleinere Renovierungsarbeiten an dem Anwesen durchführen, um es verkaufsbereit zu machen.