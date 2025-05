Kommende Saison im K: Kornwestheim macht Kultur im Kwadrat

Julia Julia und Markus sind die Abo-Champions der letzten Theatersaison. Zehnmal waren die beiden bei Veranstaltungen im Rahmen der Abo-Veranstaltungen in der letzten Spielzeit im K. Nicht genug damit – mit Sohn Christian haben sie zudem fünf Veranstaltungen im Rahmen des Kindertheaterprogramms besucht. Die Familie hat den Vorteil, dass sie nur wenige Gehminuten vom Kulturkarree entfernt wohnt: „Für uns reicht es noch, wenn wir uns zehn vor acht auf den Weg machen.“

Bleibt angesichts von so viel Theater-Leidenschaft überhaupt noch Zeit für andere Hobbys, wollte Jakob Nacken wissen. Er moderierte den Abend und war später noch mit seinem fulminanten Ensemble „Theatersport“ auf der Bühne zu erleben. „Manchmal gehen wir noch heimlich in die Oper nach Stuttgart“, verriet Julia.

Schon vormittags hatte die Fachbereichsleiterin Claudia Münkel beim Pressegespräch im Amtszimmer des OB beeindruckende Zahlen präsentieren können. Die hohe Gesamtauslastung aller Kulturveranstaltungen im K in der Spielzeit 2024/25 ist mit 82 Prozent im Vergleich zur Spielzeit davor gleich geblieben. Unter den Top 10 der beliebtesten Veranstaltungen und 100 Prozent Auslastung war das Stück „Chocolat“ mit dem Schauspieler-Ehepaar Harald Krassnitzer und Ann Katrin Kramer. Die beiden waren sicher vielen Zuschauern aus verschiedenen Krimi-Fernsehserien bekannt. Beim Kindertheater hat das Stück vom „Ritter Rost“ genauso gut abgeschnitten.

Die Abonnentenzahl hat sich um 24 Prozent erhöht, berichtete Claudia Münkel. Besonders gefreut hat sie sich darüber, dass das Kinder-Abo I für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren ein sattes Plus von 132 Prozent verbuchen konnte. Sehr gut angenommen wurde auch das Wahl-Abo, in dem die Besucher vier Veranstaltungen aus den verschiedenen Bereichen kombinieren können: „Da hatten wir ein Plus von 25 Prozent.“

Installation mit leuchtenden Würfel Foto: Peter Mann / PM Pressefoto

Seit der Eröffnung des K vor 12 Jahren gab es für jede Spielzeit ein anderes Motto. Für die kommende Spielzeit wird es „Kultur im Kwadrat“ sein. Wahrscheinlich ist schon die ungewohnte Schreibweise ein Hingucker. Das Quadrat eignet sich aber auch hervorragend für verschiedenste visuelle Umsetzungen. Zum einen ist das neue Programmheft quadratisch. Beim Abo-Fest begleiteten von innen beleuchtete verschiedenfarbige Würfel-Elemente in den verschiedenen Sparten des Angebotes die Darbietungen auf der in schwarz gehaltenen Bühne. „Das alles hat einen hohen Wiedererkennungswert“, so Münkel.

Stefanie Bayer, Madeleine Krummel und Lisa Zipperer vom Kulturmanagement präsentierten, flankiert von den Würfeln in den entsprechenden Farben, die vielfältigen Angebote der kommenden Spielzeit in den Sparten Theater, Tanz, Konzerte, Kabarett und Kindertheater. Einige Einspielungen aus Theateraufführungen oder Shows der Künstler im Programm machten Lust auf deren Live-Auftritte im kommenden Herbst und Winter. Die Büchereileiterin Mareike Petrovic ergänzte das Info-Angebot durch ihre Präsentation der Stadtbücherei-Veranstaltungen.

Die Hanke-Brothers begeisterten

Zwei Live-Acts machten besonders Appetit auf das Kommende. Zunächst begeisterten die vier Hanke-Brothers mit ihrer ungewöhnlichen Instrumentenkombination aus Blockflöte, Viola, Piano und Tuba das Kornwestheimer Publikum mit ihrem perfekten Zusammenspiel, das die scheinbar disparaten Instrumente in einem stimmigen Klangbild vereinte. „Wir haben gerade 20 Konzerte in ganz Deutschland und Österreich hinter uns“, verriet David Hanke, Blockflötist und Ensemblesprecher. Seit sie im letzten Jahr den renommierten „Echo Klassik“ bekommen haben, wird das Quartett überall im deutschen Sprachraum angefragt.

Jakob Nacken und seine zwei Mitspieler von „Theatersport“ begeisterten die Zuschauer in einer ganz anderen Sparte. Die Impro-Schauspieler zauberten auf Zuruf aus dem Thema „In Holland“ im gewünschten Shakespeare-Stil aus einigen Zitaten der Veranstaltung eine rasante Show aus stilgerechten Dialogen und Gesangseinlagen, die dank der Piano-Künste von Jakob Nacken durchaus Ohrwurm-Qualitäten aufwiesen.

Die neue Spielzeit im K wird am Wochenende 27./28. September mit dem Festival „Buntes Treiben im Kulturkarree“ eröffnet.