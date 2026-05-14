„Komm eins gegen eins“: Zahlreiche Polizeieinsätze um Esslinger Influencer – Kampfsportler äußert sich

Ein Kampfsportler und Influencer stand zuletzt immer wieder im Mittelpunkt von Polizeieinsätzen in Esslingen. Ein Bürgermeister der Stadt folgt ihm auf Instagram. Was ist da los?
„Polizei Esslingen, komm eins gegen eins oder eins gegen fünf. Fünf von euch gegen mich alleine, komm!“, ruft der muskelbepackte Mann vor Esslingens Polizeirevier und beginnt, schnelle Faustschläge in die Luft zu zimmern. Er dreht sich zur Kamera – der Mann mit dem hautengen Oberteil und langem schwarzen Bart hat einen Livestream gestartet, im Anschluss kursieren Videos zu dem Vorfall im Netz. Tausende Menschen sehen, wie er einen Esslinger Beamten anbrüllt.