Komikerin freut sich auf neues Format: Larissa in dein Ohr: Martina Hill präsentiert ihren neuen Podcast

1 Martina Hill veröffentlicht ab 20. September wöchentlich ihren neuen Podcast "Larissa in dein Ohr". Foto: imago/Future Image / Robert Schmiegelt

"Oh du meine Güte!" Martina Hill startet einen neuen Comedy-Podcast. Ab 20. September gibt es wöchentlich eine neue Folge von "Larissa in dein Ohr" zu hören.











Gute Neuigkeiten für alle Fans von Martina Hill (50): Wie der Podcast-Anbieter Podimo am Donnerstag (19. September) bekannt gab, geht Hills schräge Comedy-Figur Larissa ab 20. September mit einem eigenen Podcast-Format an den Start. Immer freitags liefert sie ab sofort mit "Larissa in dein Ohr" einen humorvollen Einblick in ihr Leben und ihren Alltag - "mit ihrer unverkennbaren Mischung aus Witz, Charme und erfrischender Naivität".