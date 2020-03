Freizeitparks in der Coronakrise Ohne Eröffnung droht der freie Fall

Im Europa-Park, in Tripsdrill und anderswo laufen die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren. Doch können die Parks in Zeiten der Virusbekämpfung überhaupt öffnen? Da sind sich selbst die Betreiber nicht so sicher.