Komiker und Schauspieler: Jerry Seinfeld feiert Weihnachten mit alten Kollegen

1 Jerry Seinfeld verbrachte Weihnachten im Kreis bekannter Freunde. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Reunion der "Seinfeld"-Stars: Komiker Jerry Seinfeld hat Weihnachten mit Schauspielkollegen Julia Louis-Dreyfus und Larry David gefeiert. Auf Instagram hat er Fotos vom Wiedersehen geteilt.











Link kopiert



Jerry Seinfeld (71) hat die Feiertage mit prominenten Kollegen verbracht. Am Samstag teilte der Komiker auf Instagram zwei Fotos, auf denen er gemeinsam mit Julia Louis-Dreyfus (64) und Larry David (78) zu sehen ist. In der Bildunterschrift schrieb Seinfeld: "Die Kreaturen regten sich ... Heiligabend 2025" - ein augenzwinkernder Verweis auf die bekannte Zeile aus dem Weihnachtsgedicht "Twas the Night Before Christmas" ("Als der Nikolaus kam").