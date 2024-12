Komiker und Bestseller-Autor: Hape Kerkeling wird 60 - und blickt auf sein Leben zurück

3 Hape Kerkeling wird am 9. Dezember 60 Jahre alt (Archivbild). Foto: Christoph Reichwein/dpa

Hape Kerkeling hat deutsche Humor-Geschichte geschrieben, aber er war nie nur ein Klamauk-Komiker. Bei bestimmten Themen kann er sehr ernst werden.











Köln - Was macht Hape Kerkeling an seinem heutigen 60. Geburtstag? Er wird sich wohl mit seinem Mann Dirk Henning vor den Fernseher setzen. "Wir gucken uns auf jeden Fall diesen Wahnsinns-Thementag an, sowas kriegt man vermutlich nur einmal im Leben", erzählt der Komiker und Entertainer der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Die ARD feiert seinen runden Geburtstag am Abend gleich mit mehreren Sendungen, unter anderem läuft um 20.15 Uhr die neue Dokumentation "Hape Kerkeling - Total normal".