Komiker im Rollstuhl aus Halle gebracht: Tracy Morgan mit gesundheitlichen Problemen

1 Am 16. Februar zeigte sich Tracy Morgan noch gut gelaunt bei der Feier zum "Saturday Night Live"-Jubiläum in New York. Foto: imago images/ZUMA Press Wire/Nancy Kaszerman

Tracy Morgan hat beim Besuch eines Basketballspiels offenbar gesundheitliche Probleme gehabt. Die Partie musste deshalb für rund zehn Minuten unterbrochen werden. Der Komiker wurde schließlich im Rollstuhl aus der Halle geschoben.











Sorge um US-Komiker Tracy Morgan (56): Während eines Spiels der New York Knicks gegen Miami Heat im Madison Square Garden in New York City am 17. März ist es zu einem medizinischen Zwischenfall gekommen, wie verschiedene US-Medien berichteten. Der Star aus "Saturday Night Live" musste in einem Rollstuhl abtransportiert werden.