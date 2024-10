1 Der Komet wurde in Murr mit Blick auf Pleidelsheim und das Windrad in Ingersheim (rechts) fotografiert. Foto: Dirk und Moritz Chalupny

Seit einiger Zeit bewegt sich der Komet Tsuchinshan-Atlas auf die Sonne zu. Besonders gut war er am Sonntagabend über dem Kreis Ludwigsburg zu sehen. Auch mit bloßem Auge.











Wer am vergangenen Sonntag, kurz nach Sonnenuntergang gen Westen in den Nachthimmel blickte, konnte mit etwas Glück den Kometen Tsuchinshan-Atlas entdecken. „Wir haben den Kometen am Sonntagabend tief im Westen gesucht und mit bloßem Auge gefunden“, berichtet Dirk Chalupny.