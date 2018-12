Kolumne zum Stuttgarter Weihnachtmarkt Merry Glühwein! Beim Flirten sind wir Fünfter!

Von Uwe Bogen 14. Dezember 2018 - 13:14 Uhr

Lange ließ der Winter auf sich warten. Jetzt sind die Wirte happy: Der Frost treibt den Umsatz des Glühweins nach oben. Ein steigender Alkoholpegel beeinflusst das Balzverhalten. Stuttgarts Weihnachtsmarkt ist beim Flirten auf Platz fünf. An Sprücheklopfern mangelt es nicht, hat unser Kolumnist festgestellt.





15 Bilder ansehen

Stuttgart - Merry Glühwein! Sind im saisonalen Nationalgetränk, das in Stuttgart im Schnitt 3,33 Euro pro Glas kostet (in Dortmund werden nur 2,50 Euro verlangt, in München saftige 4,50 Euro), außer Zimt und Zucker auch Glücksstoffe drin? Oft kommt’s weniger auf die Qualität der Heißmacher an, vielmehr auf die Menschen, mit denen man ihn trinkt.

Mehr zum Thema

In vielen Glühweinbechern steckt mehr Zucker als in einer Cola. Meist schmeckt man den hohen Anteil des Süßmachers nicht heraus. Die Hitze überlistet mit dem Alkohol die Zunge. Erst wenn aus dem Glühwein ein Kaltgetränk wird, weiß man, was das Glück im Glas in Wahrheit ist. Doch wer geht auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt, um seinen Glühwein kalt zu stellen? Oft scheint es, die Becher leerten sich von allein – und man braucht rasch Nachschub.

Ein Glühwein. Swei Glühweih. Rei Lühwei. Hie Hühei. Flünei.

Etliche Stadtpromis bei Sonja Merz und Conny Weitmann

Weihnachtsmärkte haben einen besonderen Zauber. Der Lichterglanz fördert romantische Gefühle, und viele kommen in Flirtlaune, wenn gemeinsam dicht an dicht geglüht wird. Eine Dating-App hat nun der Welt mitgeteilt, auf welchen deutschen Weihnachtsmärkten die Flirtchancen am größten sind. 33 Städte wurden verglichen. Das Ergebnis: Am häufigsten funkt es in Dortmund, Berlin und Frankfurt. Die Singles von Stuttgart erreichen Platz fünf. Ausgewertet wurden Likes sowie darüber zustande gekommene „Matches“, also die Gefallensbekundungen der User.

Wie wird man zwischenmenschlicher Matchgewinner ? Es geht auch ohne Tinder, und Co. Man stürzt sich einfach in die Menschenmenge! Am Donnerstagabend war’s brechend voll zwischen Schillerplatz und Marktplatz. Zu den Hotspots zählte die Hütte von Conny Weitmann, in die Porsche und Breuninger ihre Gäste eingeladen hatten, sowie der Stand von Sonja Merz, wo sich Stadtpromis wie Bürgermeister Michael Föll, Unternehmer Uli Endress und Hofbräu-Chef Martin Alber trafen.

„Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt“

Selbst ein mittelmäßiger Glühwein kann mindestens zweierlei: Er lockert die Zunge und färbt die Zähne blau. Es gibt Besucher des Weihnachtsmarktes, die nur weißen Glühwein trinken, weil sie meinen, dass ihr Flirtlächeln damit heller bleibt.

Am besten sind Anmachsprüche, die sich gar nicht wie Anmachsprüche anhören. Was überhaupt nicht geht: „Steck mal deinen Finger in meinen Glühwein, der könnte süßer sein.“ Wenn’s nicht passt, reagiert man auf eine dumme Frage wie „Darf ich dich zu einem Glühwein einladen und dich danach noch glücklicher machen?“ mit eigenen Fragen: „Wieso? Gehst du schon?“

Wer Anregungen zum Sprüchekopfen sucht, wird auf dem Schillerplatz beim Alten Schloss fündig. Eine junge Schaustellerin der Brandmalerei Lutz verkauft Holzschilder, Vesperbretter, Rindenscheiben mit mit Lebensweisheiten, die ihr Opa in vielen Jahrzehnten gesammelt hat. Die Sprüche sind Lebenshilfe. Beispiel: „Gönn dir was Gutes, auch wenn Du in Not bist, was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist.“

Ihr Stand hängt zu mit Ratschlägen und Geistesblitzen, die das Menschsein erleichtern und die selbst dem Baggern dienen.

„Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt“, ist zu lesen. Oder: „Koi Sau da, bloß Iiiii.“ Und: „Nur Idioten halten Ordnung. Ein Genie beherrscht das Chaos.“ Ein weiterer Survival-Tipp : „Schau’ vorwärts, nicht zurück, neuer Mist bringt Lebensglück.“ Auch für familiäre Probleme bieten die Schilder die passende Lösung an: „Wer über meine Schwiegermutter schimpft, muss sie auch nehmen.“

Am besten geht: „Friss und furz, das Leben ist kurz“

Welches Schild sich im Winter 2018 am besten verkauft? Die junge Schaustellerin zeigt auf die Holzbotschaft eines Flaschenöffners: „Friss und furz, das Leben ist kurz.“

Weihnachtsmarkt-Prosa – sie kann zur Vorlage beim Flirten werden. Auf dem Wasen kauft man der Liebsten ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Für meinen Schatz“. Auf dem Weihnachtsmarkt sucht man für die Auserwählte das passende Stück Holz für die Hütte daheim aus: „Ohne dich hätt’ ich ein Problem weniger.“