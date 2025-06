Kolumne von Elisabeth Kabatek: Ab Zürich wird’s schön

1 Blick auf Zürich, Limmat und den Zürichsee. Einfach rausgucken und wegnicken ist bei der Zugfahrt von Stuttgart über Zürich nach Mailand unserer Autorin gelungen. Foto: dpa/swiss-image.ch

Sommerzeit Reisezeit. Doch wie reist man möglichst nervenschonend? Die Seele reist schließlich mit. Ein Versuch im Zug.











Wann fängt der Urlaub an? Wer schon am Albaufstieg in einen kilometerlangen Stau gerät oder stundenlang auf seinen Flug wartet, wird die Reise wohl kaum als Urlaub empfinden. Beginnen die Ferien, wenn man landet? Oder im Hotel eincheckt? Oder das erste kühle Bier am Strand trinkt? In unserem durchgetakteten Leben geht es um Schnelligkeit. „Schneller“ ist durchweg positiv besetzt, es bedeutet Zeitersparnis und Fortschritt. Je länger die Reise, desto weniger Urlaub! Oder man dreht den Spieß um: nach Süditalien mit dem Zug, hin- und zurück dreieinhalb Tage. Mit einem Interrail-Ticket, wie in alten Zeiten. Man schleppt jedoch keinen Rucksack mit Gestänge wie früher, sondern reist mit Rollkoffer im aufschlagspflichtigen Schnellzug statt im bummelnden Nachtzug.