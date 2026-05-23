Kolumne Genuss-Sache: Woran man ein gutes Restaurant erkennt

Wie lässt sich die Frage nach dem besten Restaurant beantworten? Die Sache ist kompliziert, findet unsere Kulinarikautorin Anja Wasserbäch. Aber es gibt ein paar Indizien.
„Empfiehl mir doch mal dein Lieblingsrestaurant!“ – diese Frage verfolgt mich hartnäckiger als die Knoblauchfahne nach einem Abend beim Griechen. Ich antworte darauf ungefähr so gern wie auf die Frage nach dem besten Lied aller Zeiten. Es gibt keins. Genauso wenig wie das perfekte Restaurant existiert. Nur den richtigen Moment, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen. Und das hat dann manchmal erstaunlich wenig mit Sternen oder Hypes zu tun.