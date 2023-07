1 Ist die Corona-Pandemie nur eine Erfindung? Manche glauben das wirklich. Foto: dpa/Christoph Soeder

Es kursieren derzeit viele Mythen rund um das neuartige Coronavirus. Warum Verschwörungstheorien so populär sind und warum vor allem Männer daran glauben, erklärt Werner Ludwig in seiner Kolumne.









Stuttgart - Noch nie wussten Wissenschaftler aller Disziplinen so viel über die Welt. Doch das hat bislang nicht zur Lösung aller großen Menschheitsprobleme geführt. Im Gegenteil, die Erkenntnis, dass letztlich alles mit allem zusammenhängt, macht das Leben außerordentlich kompliziert. So kompliziert, dass viele Leute sich nichts mehr wünschen als eine einfache Erklärung für all diese rätselhaften Dinge, die da draußen in der Welt passieren – und die sich dank digitaler Medien in Echtzeit auf dem ganzen Globus verfolgen lassen.