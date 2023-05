1 Der Arzt Johannes Mehne berichtet über seine Erlebnisse im Krankenhaus in der Coronapandemie. Foto: Simon Granville

Stuttgart - Als die Corona-Krise vor zwei Jahren begann, wusste keiner, was auf uns zukommt. Wie schlimm es wird. Wie lange es dauert. In der Erwartung, uns als Ärzte mit aller Kraft einzubringen, machten wir uns bereit. Ich erinnere mich gut an die Gespräche, die wir damals in der Mittagspause in unserer Kantine geführt haben. Es war eine Zeit, in der wir noch eng beisammensaßen und Masken nur aus dem OP kannten.