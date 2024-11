Kolping-Schulen in Stuttgart: KI-gestütztes Lernen in modernen Räumen

1 Dank hoher Fenster sind die neuen Räume lichtdurchflutet, sie schaffen eine offene ­Atmosphäre. Foto: Kolping-Bildungswerk/Julian Samsel

Das Kolping-Bildungswerk Württemberg hat seinen neuen Standort im Neckarpark offiziell eröffnet. 600 Schülerinnen und Schüler besuchen das Bildungszentrum, an dem sie die Mittlere Reife,die Fachhochschulreife und das Abitur machen können.











Link kopiert



Schon seit Schuljahresbeginn lernen etwa 600 Schülerinnen und Schüler in den neuen Räumen an der Lenore-Volz-Straße in Bad Cannstatt. Nun ist das Bildungszentrum mit rund 4000 Quadratmetern im Neckarpark auch offiziell eröffnet. Zum Festakt am Dienstagabend kamen unter anderem Staatssekretär Volker Schebesta vom Kultusministerium und die Stuttgarter Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer.