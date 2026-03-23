Kolping-Gymnasium Stuttgart: Neues Konzept verspricht „Abi ohne Stress“

Künstliche Intelligenz und Achtsamkeitstraining sollen Jugendlichen helfen, sich strukturierter und mit weniger Druck auf das Abitur vorzubereiten. Was genau steckt dahinter?
Das Kolping-Gymnasium will mit seinem Konzept „Abi ohne Stress“ junge Menschen und deren Eltern von sich überzeugen. „Wir haben keinen Mangel an Schülerinnen und Schülern“, betont Markus Schwaigkofler. Der Vorstand des Kolping-Bildungswerks ergänzt: „Als Privatschule sehen wir unsere Aufgabe darin, Innovationstreiber zu sein.“